一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯは５日、３月１日に相撲イベント「春がキタ！うめきた場所 ｉｎ グランフロント大阪 ２０２６」を開催することを発表した。

「うめきた場所」は、グランフロント大阪という「まち」の季節の風物詩づくりを目的に、２０１７年より同法人が主催する都市型相撲イベントで、今回で６回目を迎える。北館１階ナレッジプラザに本格的な土俵が登場。昨年は事前応募の一般観覧席の当選率が約５０倍に達し、観覧席以外の観客も含め約３０００人が来場した一大イベントとなっている。

今年度も琴櫻、平戸海など人気力士によるトーナメント戦の迫力ある取組をはじめ、禁じ手を面白おかしく披露する「初切（しょっきり）」や「弓取式」などを披露するほか、事前に応募した子どもたちと力士が取組を行う「ちびっこ相撲」を実施する。

さらにうめきた広場では、相撲に欠かせないグルメ「ちゃんこ」を販売。梅田のシンボル「テッド・イベール」も力士の姿となり観客を迎える。今年度より、インバウンド向けの招待席を新設。相撲を通じた日本文化を海外の人にも発信していく。