汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」

サンワサプライは、サウンドバーをテレビの上下に浮かせて設置できる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を直販サイトの「サンワダイレクト」で発売した。直販価格は3,480円

下部設置

上部設置

VESA 75～600mmに対応し、テレビやモニター裏のVESAマウントへ取り付けることで、サウンドバーを浮かせて設置できる。テレビ台の上を占有しないため、機器の置き場を確保しやすく、掃除もしやすい点が特徴。

取り付け位置はテレビ下部だけでなく上部にも対応。会議室では上部にWEBカメラなどを設置して目線を自然にし、リビングでは下部にサウンドバーを配置して臨場感ある音を楽しめるなど、用途や空間に合わせて設置場所を選べるという。

また、壁掛け金具・テレビスタンドのブラケットと重ね付けした併用設置にも対応。追加で壁に穴を開けず、既存環境を活かして省スペースに設置でき、配線も目立ちにくく整理しやすいとしている。

サウンドバーの固定は「背面ボルト穴」「背面キーホール」「底面ボルト穴」に対応し、固定穴がない機種でも付属のL字ブラケットに載せて設置できる。

関節部の長さや角度も調整でき、テレビやスピーカーのサイズに合わせて位置を調整可能。耐荷重は約5kgで、一般的なサウンドバーをしっかり保持するとしている。必要なボルト・ワッシャー類も同梱する。

外形面では、アーム長は約55～67cm(基部側33cm＋延長22～34cm)で、L字ブラケットは約9.5×4×4.7cm(幅×奥行き×高さ)。重量は約1.2kg(アーム1本あたり)。耐荷重は約5kg。