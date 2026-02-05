明治安田J1百年構想リーグは6日に開幕する。今季17年ぶりにJ1に復帰した千葉は7日の開幕節でホームに浦和を迎え撃つ。

J1クラブとして09年12月5日のリーグ最終節G大阪戦（万博）以来5901日ぶりの公式戦。就任4年目の小林慶行監督（48）が5日にオンライン取材に応じ「浦和戦に向けて最高の準備が整っている。やれる、と思っている」と力を込めた。

1月31日のちばぎん杯では柏に1―2で敗戦。シュート数4―25とスコア以上の完敗だった。特に前半はシュートを1本も打てず、手も足も出なかった。試合後のミーティングでは相手をリスペクトしすぎた内容を反省。小林監督は「自分たちがちばぎん杯でどうだったのかをしっかりと整理しました。（内容は）あまり多くは言いたくないが、一番大事なのは何なのかということ」と振り返った。

ちばぎん杯翌日の練習ではDF鈴木、MF米倉らベテランを中心に選手の目の色が変わり、激しいトレーニングが繰り広げられた。小林監督は「とんでもない強度だった。その日のトレーニングを見て、こいつらとならやっていけると思った。今いるメンバーとならやれるでしょ、という強い気持ちになれた」と説明。浦和戦に向け「個の能力が今まで対戦してきた相手とは違う。チームどうこうよりもそこが一番、目に入ってくる。まずは自分たちの目指す戦いをしっかり表現したい」と語った。