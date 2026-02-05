俳優の飯島直子（57）が2月3日、Instagramを更新。「連日おなじモノ」と“フライパンから直接”食べた豪快な朝食を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“フライパンから直接”食べる豪快な朝食（複数カット）

日々の食事や調理中の姿など、飾らない私生活の様子をInstagramで披露している飯島。1月28日には、「連日、とおくまで出勤しているため 朝時間なくごはんもテキトーになり、フライパンのまま食べる習慣に」と明かし、忙しい中で食べている朝ごはんを公開。1月30日には、「今朝もせっせと出勤。奇跡的に生き残っていた正月のレタスと冷凍ベーコン、たまご、パン、トマトジュース」と、この日のメニューも紹介していた。

“フライパンから直接”食べる豪快な朝食に反響

2月3日にも、「今朝も連日おなじモノ食べ出勤。キャベツ、たまご、チキン（ローソン）パン。朝は生の野菜が食べづらく。ゆで、炒めが大量に食べられ、わたしにはピッタリです」とつづり、トレーにフライパンをそのまま乗せた豪快な食卓を公開した。

この投稿には「直ちゃん！最近のいつものフライパン皿！忙しいのが伝わります」「美味しそう！マネさせてもらいます！」「ボリューム満点だね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）