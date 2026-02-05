今回は、結婚式を台無しにした夫の元カノに、なぜか怒鳴られたエピソードを紹介します。

本当にありえないし、許せない…

「夫との結婚式当日、招待していない夫の元カノとその子どもが突然現れ、ご祝儀も持参していないのに参列することになりました。

元カノの子は、披露宴が行われている間ずっとワーワー騒いでいたのですが、元カノは一切注意しません。テンションが上がった元カノの子は、入刀用のケーキを倒して私のドレスを台無しにしました。

でもやっぱり元カノは謝罪せず、『子どもなんてこんなもんでしょ？』と開き直ってきました。それどころか、ドレスを汚されて思わず叫んだ私に対し、『小さい子に大声出さないで！』と怒鳴ってきたんです。別に、元カノの子を責めたわけじゃないんですが……。

本当にありえないですし、許せません」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ この女性の夫も夫で、元カノに何も注意せず、「わざとじゃないから許してやれよ？」と言ってきたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。