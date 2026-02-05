レイカーズのジャクソン・ヘイズが1試合の出場停止処分…敵地戦でマスコットを押す

NBAは2月5日（現地時間4日）、ロサンゼルス・レイカーズに所属するジャクソン・ヘイズへ1試合の出場停止処分を下したことを発表した。

発端となったのは1月31日（同30日）に敵地のキャピタル・ワン・アリーナで行われたワシントン・ウィザーズ戦。ヘイズは試合開始前の選手紹介時、旗を振りながらコートを去ろうとしたウィザーズのマスコット『G-Wiz』を押したようだ。現地メディア『ESPN』によると、押された『G-Wiz』がウィザーズダンスチームの1人に跳ね返ったという。

ヘイズは213センチ100キロの体格を誇るビッグマン。八村塁（レイカーズ）と同じ2019年のNBAドラフト組で、ニューオーリンズ・ペリカンズでNBAキャリアをスタートさせた。2023－24シーズンにレイカーズへ加入。2025－26シーズンは4日（同3日）のブルックリン・ネッツ戦を終え、41試合の出場で1試合平均6.4得点3.8リバウンドを記録していた。

出場停止処分の対象となるのは6日（同5日）にクリプトドットコム・アリーナで開催されるフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦。先発センターを務めるディアンドレ・エイトンのほか、八村やドリュー・ティミー、マキシ・クリーバーといったパワーフォワード陣の奮起も求められる。



Jaxson Hayes shoved Wizards mascot, G-Wiz, in pre-game introductions

Hayes has been suspended for one game, per @ShamsCharania pic.twitter.com/x4xz2Ndw2I

- Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2026

【動画】『Bleacher Report』がヘイズの決定的瞬間を投稿