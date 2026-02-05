鳥取加入のMF矢島慎也が副キャプテンに就任! キャプテンは引き続きDF温井駿斗、新設されたU-24キャプテンは…
ガイナーレ鳥取は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。
キャプテンは2シーズン連続でDF温井駿斗(29)が担当。副キャプテンは清水エスパルスから完全移籍したMF矢島慎也(32)、RB大宮アルディージャから期限付き移籍したMF高柳郁弥(25)、大卒4年目のMF東條敦輝(25)が務める。
また、今季から24歳以下の若手選手を統率するポジションとして、U-24キャプテンを新設。DFヴァンイヤーデン・ショーン(21)が就任した。
クラブはU-24キャプテンについて「若い選手の成長・育成に力を入れていく中で、U-24選手を統率する存在。責任を与えることで次世代リーダーを育成することも目的として設置」と説明している。
以下、各選手のクラブ発表コメント
■キャプテン
▽温井駿斗
「今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。
J2昇格するために、この百年構想リーグで内容にも結果にもこだわる半年間にします。
チーム全員が同じ方向を向いて戦えるよう、ピッチ内外で自分ができることに全力で取り組んでいきます。
責任と覚悟を持って戦います。
今シーズンもよろしくお願いします!」
■副キャプテン
▽矢島慎也
「チームに何が必要か、自分にできることを最大限したいと思います。」
▽高柳郁弥
「副キャプテンに任命していただきました。
自分自身にできることを日々全力で全うしていきます。」
▽東條敦輝
「今シーズン、副キャプテンに就任しました。
今まで以上に責任感を持ち、チームの勝利のために全力で取り組んでいきます。」
■U-24キャプテン
▽ヴァンイヤーデン・ショーン
「このたび、チームのU‐24キャプテンを務めさせていただくことになりました。
これまでの経験を還元して、日々のトレーニングや試合への取り組みを通して、ピッチ内外でチームに良い影響を与えられるよう努めていきたいと思います。
先輩方から多くを学びながら、若い選手同士をつなぐ存在として、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。
引き続き、応援よろしくお願いいたします。」
キャプテンは2シーズン連続でDF温井駿斗(29)が担当。副キャプテンは清水エスパルスから完全移籍したMF矢島慎也(32)、RB大宮アルディージャから期限付き移籍したMF高柳郁弥(25)、大卒4年目のMF東條敦輝(25)が務める。
また、今季から24歳以下の若手選手を統率するポジションとして、U-24キャプテンを新設。DFヴァンイヤーデン・ショーン(21)が就任した。
以下、各選手のクラブ発表コメント
■キャプテン
▽温井駿斗
「今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。
J2昇格するために、この百年構想リーグで内容にも結果にもこだわる半年間にします。
チーム全員が同じ方向を向いて戦えるよう、ピッチ内外で自分ができることに全力で取り組んでいきます。
責任と覚悟を持って戦います。
今シーズンもよろしくお願いします!」
■副キャプテン
▽矢島慎也
「チームに何が必要か、自分にできることを最大限したいと思います。」
▽高柳郁弥
「副キャプテンに任命していただきました。
自分自身にできることを日々全力で全うしていきます。」
▽東條敦輝
「今シーズン、副キャプテンに就任しました。
今まで以上に責任感を持ち、チームの勝利のために全力で取り組んでいきます。」
■U-24キャプテン
▽ヴァンイヤーデン・ショーン
「このたび、チームのU‐24キャプテンを務めさせていただくことになりました。
これまでの経験を還元して、日々のトレーニングや試合への取り組みを通して、ピッチ内外でチームに良い影響を与えられるよう努めていきたいと思います。
先輩方から多くを学びながら、若い選手同士をつなぐ存在として、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。
引き続き、応援よろしくお願いいたします。」