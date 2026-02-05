韓国のミラノ冬季五輪は「完敗スタート」　“先鋒”のカーリング混合ダブルス代表、優勝候補に屈す

ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕に先駆けてスタートしたカーリングの混合ダブルスで、韓国選手団の“先鋒”を担ったキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアが敗北を喫した。

カーリング混合ダブルス韓国代表のキム・ソニョン（江陵市庁）とチョン・ヨンソク（江原道庁）ペアは2月5日（日本時間）、イタリア・コルティナのコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング混合ダブルス1次リーグ第1戦で、スウェーデンのイサベラ・ヴラノー＆ラスムス・ヴラノーのペアに3-10（1-0、0-2、2-0、0-3、0-4、0-1）で敗れた。

優勝候補スウェーデンの壁は高かった。キム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアは、最終予選であるクオリフィケーションイベント（OQE）プレーオフ（PO）で勝利し、ミラノ・コルティナ冬季五輪行きの最後の切符をつかんだ。今大会のカーリング混合ダブルスで唯一のアジア勢でもある。

左からキム・ソニョン、チョン・ヨンソク（写真提供＝OSEN）

しかし、初戦から強力な相手と対戦した。実の兄妹がチームとして活動するイサベラ＆ラスムスのペアは、2024年の世界混合ダブルス選手権で優勝したコンビだ。特にラスムスは、すでにオリンピックで金メダル1個、銀メダル1個を獲得した経験も持つ。

韓国が後攻でスタートする中、1エンドでは試合会場が一時停電するハプニングが発生した。それでもキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアは冷静に1点を先取し、良いスタートを切った。2人は3エンドまで3-2でリードした。

だが、スウェーデンの反撃は激しかった。スウェーデンは4エンドで大胆なラストショットを決め、一気に3点を奪って逆転した。前半はスウェーデンが5-3でリードした。

勝負は5エンドで傾いた。韓国はショットが思ったより弱く入り、4失点を喫した。3-9とリードを広げられたキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアは、6エンドで「パワープレー」という勝負に出た。パワープレーを使うと、第1投前に先攻チームがハウス外側、後攻チームがハウス内側に置いてあるストーン2個を横に移動させる。

しかし、韓国はむしろ相手にスチールを許して1点を追加で失い、3-10とされた。直後、キム・ソニョンとチョン・ヨンソクは相手に握手を求め、棄権を宣言した。

初戦を惜しくも落としたキム・ソニョン＆チョン・ヨンソクのペアは同日午後、2022年北京冬季五輪金メダリストのステファニア・コンスタンティーニ＆アモス・モザネル（イタリア）ペアと1次リーグ第2戦を行う。

今大会のカーリング混合ダブルスは計10カ国が出場。韓国をはじめカナダ、チェコ、エストニア、イギリス、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、スイス、アメリカの10カ国が予選リーグで順位を決め、上位4チームが準決勝トーナメントに進出する。

（記事提供＝OSEN）