&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、2月5日に発売されたスポーツ総合誌『Number』1137・1138号に登場。赤いニットを着たビジュアルが公開された。

【写真】&TEAM K、真っ赤なニットとブロンドヘアで『Number』登場【写真・動画】『東京2025世界陸上』でのKの活躍①②

■&TEAM Kが自身の陸上経験を『Number』で語る

かつて強豪校で陸上選手として活躍し、2025年は『東京2025世界陸上』のTBS世界陸上応援サポーターを務めて注目を浴びたK。誌面のビジュアルではサラサラのブロンドヘアがアンニュイな雰囲気を醸し出し、真っ赤なニットを着こなしている。ハイネックのデザインが、長身ですらりとしたKの魅力をさらに引き立てた。

Kの特集記事のタイトルは「走ることで培った情熱と信念」。Kは『東京2025世界陸上』でのエピソードや、過去の陸上経験などについてインタビューで語っている。

SNSでは「赤もめちゃくちゃ似合う」「どんな色でも形でも着こなしちゃう」「歴代のメダリスト達と同じ誌面に名前が…」「全てが繋がっている自信に溢れてる」「最高に幸せ」「誇らしい」「Kくん嬉しいだろうなあ」「Numberで特別インタビューとかケイくんすごすぎる」と、大きな反響を集めている。

■&TEAM K『東京2025世界陸上』では応援サポーターとして活躍