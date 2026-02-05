ソニーグループ <6758> [東証Ｐ] が2月5日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.4％増の9477億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の1兆500億円→1兆1300億円(前期は1兆1416億円)に7.6％上方修正し、減益率が8.0％減→1.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の4511億円→5595億円(前年同期は5714億円)に24.0％増額し、減益率が21.1％減→2.1％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比38.3％増の3773億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.5％→13.9％に上昇した。



株探ニュース

