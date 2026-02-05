コニカミノルタ <4902> [東証Ｐ] が2月5日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は214億円の黒字(前年同期は133億円の赤字)に浮上し、通期計画の270億円に対する進捗率は79.4％となった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は55.6億円の黒字(前年同期は340億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は11.7億円の赤字(前年同期は26.8億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-6.4％→3.8％に急改善した。



株探ニュース

