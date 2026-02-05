ユナイテッドアローズ <7606> [東証Ｐ] が2月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.7％増の89.2億円となり、通期計画の90.3億円に対する進捗率は98.8％に達し、5年平均の94.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.1億円の黒字(前年同期は2.3億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.4％増の64.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.4％→12.8％に上昇した。



