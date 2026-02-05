小倉優子、デミグラス缶を使った“本格ビーフシチュー”レシピを公開「美味しそう」「身近な食材で出来るんですね！」の声
3児の母でタレントの小倉優子（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。デミグラス缶を使った“本格ビーフシチュー”レシピを公開した。
【動画「おいしくなるポイント」が詰まった】小倉優子の“本格ビーフシチュー”の作り方
小倉は「デミグラス缶で作る本格 ビーフシチュー」と題し、材料から工程までを動画で詳しく紹介。玉ねぎをあめ色になるまで炒めたり、肉に小麦粉をまぶして旨味を閉じ込めたりと、料理上手な彼女ならではの「おいしくなるポイント」が詰まった内容となっている。作り方は以下の通り。
【小倉優子流・本格ビーフシチュー】
■材料（4人分）
牛シチュー用肉…400〜500グラム
玉ねぎ…2個（薄切り）
にんじん…1本（乱切り）
じゃがいも…2個（大きめに切る）
マッシュルーム…1パック
にんにく…1かけ（みじん切り）
バター…10グラム、小麦粉…大さじ1
調味料・煮込み用： デミグラス缶（1缶）、赤ワイン（100ミリリットル）、水（400ミリリットル）、ケチャップ（大2）、中濃ソース（大1）、砂糖（小1）、ローリエ（1枚）
■作り方（要約）
1：牛肉に塩こしょうと小麦粉をまぶし、フライパンで油を熱し、牛肉を強め中火で全面しっかり焼く
2：鍋でバター、にんにく、玉ねぎをあめ色になるまで炒め、にんじんとマッシュルームを加える
3：牛肉を戻し、赤ワインを加え強火でアルコールを飛ばす
4：水、デミグラス缶、ローリエを入れ40〜60分コトコト煮る
5：じゃがいも、ケチャップ、ソース、砂糖を加え、時々混ぜながらさらに20分煮込めば完成
小倉は「寝かしてから食べるのがおすすめ！」とコメント。食欲そそるビーフシチューに、コメント欄には「美味しそう」「身近な食材で出来るんですね！」「食べたい」「作ってみる」「こんなに可愛くて料理上手な女性だと最高だよ」などの声が多数寄せられている。
【動画「おいしくなるポイント」が詰まった】小倉優子の“本格ビーフシチュー”の作り方
小倉は「デミグラス缶で作る本格 ビーフシチュー」と題し、材料から工程までを動画で詳しく紹介。玉ねぎをあめ色になるまで炒めたり、肉に小麦粉をまぶして旨味を閉じ込めたりと、料理上手な彼女ならではの「おいしくなるポイント」が詰まった内容となっている。作り方は以下の通り。
■材料（4人分）
牛シチュー用肉…400〜500グラム
玉ねぎ…2個（薄切り）
にんじん…1本（乱切り）
じゃがいも…2個（大きめに切る）
マッシュルーム…1パック
にんにく…1かけ（みじん切り）
バター…10グラム、小麦粉…大さじ1
調味料・煮込み用： デミグラス缶（1缶）、赤ワイン（100ミリリットル）、水（400ミリリットル）、ケチャップ（大2）、中濃ソース（大1）、砂糖（小1）、ローリエ（1枚）
■作り方（要約）
1：牛肉に塩こしょうと小麦粉をまぶし、フライパンで油を熱し、牛肉を強め中火で全面しっかり焼く
2：鍋でバター、にんにく、玉ねぎをあめ色になるまで炒め、にんじんとマッシュルームを加える
3：牛肉を戻し、赤ワインを加え強火でアルコールを飛ばす
4：水、デミグラス缶、ローリエを入れ40〜60分コトコト煮る
5：じゃがいも、ケチャップ、ソース、砂糖を加え、時々混ぜながらさらに20分煮込めば完成
小倉は「寝かしてから食べるのがおすすめ！」とコメント。食欲そそるビーフシチューに、コメント欄には「美味しそう」「身近な食材で出来るんですね！」「食べたい」「作ってみる」「こんなに可愛くて料理上手な女性だと最高だよ」などの声が多数寄せられている。