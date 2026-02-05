ケンタッキー人気チキン2種が“600円おトク”に楽しめる 「春のチキン祭りパック」登場
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「春のチキン祭りパック」（税込1200円）を、12日から3月10日まで期間限定で販売する。
【写真】追加でおトクなサイドメニュー
「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、『オリジナルチキン』3ピースと『カーネルクリスピー』3ピースが入った、食べ応え抜群のパック。『オリジナルチキン』は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスを使用。KFC専用の圧力釜で高温調理することで、外は香ばしく、中はジューシーな味わいに仕上げている。『カーネルクリスピー』は、にんにく醤油で味付けした鶏むね肉を特製衣で包み込み、サクサクとした軽快な食感が魅力の一品。
この2種類のチキンをたっぷり6ピース詰め合わせた「春のチキン祭りパック」は、通常価格と比べて600円もおトク。さらに同商品を購入すると、『ポテト（S）』、『ビスケット』、『カーネルクリスピー』、『チョコパイ』、または『コールスロー（S）』を、通常価格より190円もおトクに追加で購入できる。
【写真】追加でおトクなサイドメニュー
「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、『オリジナルチキン』3ピースと『カーネルクリスピー』3ピースが入った、食べ応え抜群のパック。『オリジナルチキン』は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスを使用。KFC専用の圧力釜で高温調理することで、外は香ばしく、中はジューシーな味わいに仕上げている。『カーネルクリスピー』は、にんにく醤油で味付けした鶏むね肉を特製衣で包み込み、サクサクとした軽快な食感が魅力の一品。
この2種類のチキンをたっぷり6ピース詰め合わせた「春のチキン祭りパック」は、通常価格と比べて600円もおトク。さらに同商品を購入すると、『ポテト（S）』、『ビスケット』、『カーネルクリスピー』、『チョコパイ』、または『コールスロー（S）』を、通常価格より190円もおトクに追加で購入できる。