松嶋菜々子主演『おコメの女』第5話 “因縁の宿敵”と対峙
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の第5話がきょう5日に放送される。
【場面写真】正子（松嶋菜々子）の因縁の宿敵
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
今夜放送の第5話では、引退後も幅を利かせていた政界の元大物・鷹羽錦之助（小野武彦）が死去。お別れの会に足を運んだ正子は、突然父・田次（寺尾聰）に声を掛けられて…。一方、お別れの会で見かけた動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）の姿に違和感を覚えた正子は新たな調査対象に決定。
すると、彼女がチャンネル登録者5000人にも関わらず超セレブ生活を送っていることがわかる。さらにその影には、錦之助の息子で経済産業大臣の鷹羽宗一郎（千葉雄大）の存在や、元東京国税局員の税理士・箱山哲郎（浅野和之）とのつながりがあった。
そのうえこの箱山は、まさに正子の宿敵。箱山が国税局にいた頃から深い因縁が。ついに、ワンチームとなった《ザッコク》が、最強の敵といえる大悪党・箱山と対峙する。
笹野の調査で、カナちぇるが会社経営者たちのために港区女子を集めてギャラ飲みを行っていることが判明。正子の指示で、俵優香（長濱ねる）がそのギャラ飲みに潜入することに。するとそこには会社経営者で、カナちぇるの愛人とウワサされている下柳健太郎（後藤剛範）も参加しており…。優香の調査により、カナちぇるは下柳の援助でブティックを経営していることが判明。カナちぇると下柳の間にある金の流れをつかむべく、《ザッコク》は下柳の会社に向かう。
すると、そこには箱山の姿が。国税局時代の知識と経験を生かし、税理士として下柳と関わっている箱山は、正子ら《ザッコク》を挑発する一方、余裕しゃくしゃくで調査の許可を出すのだが…。
一方、父・錦之助の死をも内閣総理大臣への足がかりに利用しようとする宗一郎にも急展開。高みに上り詰めるための命取りとなる女性スキャンダルをもみ消そうとする中、カナちぇるの軽率な振る舞いによって新たな疑惑が持ち上がり、人気政治家の本性が暴かれることに。
