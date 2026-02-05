吉田羊、誕生日を報告「今年もまた一つ無事に歳を重ねました」 お祝いショットに祝福相次ぐ「どの羊さんも可愛すぎるよー!!」「おめでとう」
俳優の吉田羊が3日、誕生日を迎えた。5日、自身のインスタグラムを更新し「今年もまた一つ無事に歳を重ねました」と報告し、近影や仲間らに祝福される様子を写真で紹介した。
【写真】「どの羊さんも可愛すぎるよー!!」周囲からの祝福に笑顔あふれる吉田羊
吉田は続けて「昔に比べて失くしたもの手に入れたもの色々あるけれど唯一変わらないのは冒険心 いつだって心がワクワクする方をちょっとだけ怖くてドキドキする方を自ずと選んで来た気がします」とこれまでの道のりを振り返り、「その連なりの先が今日この日だとすればあながち間違ってなかったねと過去のわたしにありがとう」としみじみとした様子で記した。
投稿では、紫と白を基調にたくさんの風船や「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドなどでデコレーションされた部屋で楽しげな自身の写真や、贈られた100本のバラの花束など、6枚の写真をアップし「お祝いたくさんありがとうございます」と感謝を伝えていた。
コメント欄には「羊さんお誕生日おめでとうございます」「とっても良い投稿だなぁとしみじみ」「変わらない冒険心、素敵です」「どの羊さんも可愛すぎるよー!!」「健康で周りと共に笑顔に溢れる一年になりますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
