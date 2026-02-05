米澤かおりアナ、育児は“里帰り無し 夫育休無し”「誰に強いられた訳でもないこと。なのに褒められたい」
フリーアナウンサーの米澤かおり（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。もうすぐ4ヶ月になる娘の子育ての近況をつづった。
【画像】ワンオペ育児に…米澤かおりの近況ショット
投稿で「もうすぐ4ヶ月」と書き出し、娘との2ショットを公開。「里帰り無し 夫育休無し 完母のため夜間交代無しでここまで頑張ってきました」と報告した。
また、子育ての現状について「誰に強いられた訳でもないこと。なのに褒められたいなぁと思うくらいには心身ともに疲れが溜まっているんだと自覚し始めました」と振り返り。「頼れるところにちゃんと頼って 大好きな娘と元気いっぱいに過ごしたいな！産後ケアホテルどうなのかな」とつづった。
この投稿に「かおりさんお疲れ様です…」「すごすぎる！！ベビちゃんが笑顔でいられるのは間違いなくかおりちゃんの頑張りのおかげだから沢山自分をほめほめして！！！どうか自分を甘やかす時間も作って」「頑張り過ぎると疲れますから。たまには、ゆっくりとして下さい。頼れるものには何でも頼るのが良いと思います」「お疲れ様です。ムリは禁物。ですが、行政、民間で使えそうなサービスは積極的に」「お独りで頑張ってらっしゃるとの由､ホントに辛い事やりきれない事たくさんあると存じます｡ずうっーと応援していますよ!!」など、気遣う声が多数寄せられた。
【画像】ワンオペ育児に…米澤かおりの近況ショット
投稿で「もうすぐ4ヶ月」と書き出し、娘との2ショットを公開。「里帰り無し 夫育休無し 完母のため夜間交代無しでここまで頑張ってきました」と報告した。
また、子育ての現状について「誰に強いられた訳でもないこと。なのに褒められたいなぁと思うくらいには心身ともに疲れが溜まっているんだと自覚し始めました」と振り返り。「頼れるところにちゃんと頼って 大好きな娘と元気いっぱいに過ごしたいな！産後ケアホテルどうなのかな」とつづった。