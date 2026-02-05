「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第13節は7日（土）から8日（日）にかけて計4つのカードが実施される。東京グレートベアーズと広島サンダーズの試合は1月30日（金）と31日（土）に行われており、1勝1敗で終えている。

■ヴォレアス北海道 vs ウルフドッグス名古屋

©SV.LEAGUE

昨年12月に行われた「令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会」、その決勝の対戦カードが再び。そこではクラブ史上最高成績となる準優勝に輝いたヴォレアスだが、とはいえ決勝でWD名古屋にストレート負けを喫した事実は変わらず、雪辱を果たす舞台が今節となる。2026年に入ってから5連敗を喫したものの、第12節ではキャプテンでエースの池田幸太がレギュラーシーズン序盤の負傷離脱以降、久々のスタメンに。エド・クラインヘッドコーチもオフェンス面での貢献に期待を寄せており、後半戦でのキーパーソンとなりそう。対するWD名古屋は目下6連敗中。オールスターウィークエンドを挟んでリスタートをきる。注目はやはり、その「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE」で「敢闘賞」と「個人賞」（サーブ最速記録）の二冠に輝いた水町泰杜か。ヴォレアスの同期、染野輝との攻防に注目だ。

■VC長野トライデンツ vs 東レアローズ静岡

©SV.LEAGUE

現在17連敗中と暗いトンネルから未だ抜け出せずにいるVC長野。第11節からの直近4試合はいずれもストレート負けと苦しい状況が続いている。第12節で両日2桁得点をマークしたオスカー・マドセンやクラブのトップスコアラーであるマシュー・ニーブスは攻撃の柱だが、それだけでは厳しく、周りの日本人選手の奮闘が欠かせない。対する東レ静岡はレギュラーシーズン序盤こそ黒星が先行していたが、天皇杯を終えて以降は5勝5敗と好転のきっかけを掴んだ様子だ。大砲のキリル・クレーツは総得点546でリーグトップを爆走中、さらに「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE」に出場した大卒2季目のリベロ、武田大周もサーブレシーブ成功率50.8％でリーグ2番目にランクイン。こちらは攻守の柱を擁立し、チャンピオンシップ進出へ逆襲に打って出る。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs サントリーサンバーズ大阪

ホームのSTINGS愛知はブロック面において圧倒的な存在感を放つミドルブロッカーの髙橋健太郎が負傷離脱に見舞われたのが痛手だが、そうした緊急事態もチーム力で乗り越えられることは昨季、選手たち自身が体験している。第12節（vs 日本製鉄堺ブレイザーズ）のGAME2では連勝が3でストップしたものの、フルセットにもつれるなかでアウトサイドヒッターの藤中謙也がクラブ最多4本のブロックシャットを浴びせた。さらにミドルブロッカーでは呂姜耀凱がアタック決定率90％、川口柊人が同80％（ともに10本中）と攻撃面でもアクセントになった。総力戦で臨む今節の相手は、今季初対戦のサントリー。破竹の現在23連勝を支えるのは、昨季のリーグ準優勝をSTINGS愛知で味わったセッターの関田誠大やリベロの小川智大。2人の存在はどのクラブにとっても手強いこと、このうえない。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs 大阪ブルテオン

©SV.LEAGUE

日鉄堺BZと大阪Ｂによる「大阪ダービー」は昨年11月の第5節に続いて、これが今季2度目。日鉄堺BZにとってホームゲームである点は変わりないが、第5節はセカンドホームの和歌山県和歌山市が舞台だったこともあり、大阪府堺市の「大浜だいしんアリーナ」で戦う今回はいっそうのホームアドバンテージを活かして勝ち星につなげたいところ。なお前回の対戦時は2連敗で、リベンジを期する。一方の大阪Ｂはキャプテンの西田有志が「エムットpresents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」でMVPに輝いた。強烈なスパイクとサーブはもちろんのこと、スキルチャレンジのサーブ的当てでは、リトリバーにボールを当ててしまい、文字どおり全身で謝意を表現する姿が実に温かく、かつ会場の笑いを誘った。千両役者、ここにあり。その存在感で、引き続きリーグを沸かせてくれそうだ。

■SVリーグ男子第13節 試合日程・放送情報・配信情報

ヴォレアス北海道 vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：2月7日（土）13時05分～

GAME2：2月8日（日）13時05分～

▼会場

リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

VC長野トライデンツ vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：2月7日（土）14時05分～

GAME2：2月8日（日）13時05分～

▼会場

エア・ウォーターアリーナ松本

▼放送

LCV

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ジェイテクトSTINGS愛知 vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：2月7日（土）14時05分～

GAME2：2月8日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

GAME1：フジテレビNEXT、BSフジ（録画）

GAME2：フジテレビNEXT、BSフジ（録画）

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：2月7日（土）16時05分～

GAME2：2月8日（日）13時05分～

▼会場

大浜だいしんアリーナ

▼放送

GAME1：J SPORTS 3、サンテレビ

GAME2：なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!