『This is I』はるな愛と旧知の仲の藤原紀香がカメオ出演へ！ 新キャスト＆ファイナル予告解禁
はるな愛をモデルにしたNetflix映画『This is I』より、ファイナル予告が解禁。併せて、はるなと四半世紀わたり親交のある藤原紀香がプロデューサー役で参加すること、星田英利と山村紅葉がカメオ出演していることも発表された。
【動画】アイの物語がついに幕を開ける！ 『This is I』ファイナル予告
2007年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡した、はるな愛。世間の冷たい視線に苦しみながらも「アイドルになりたい！」という夢を手放さなかった少年ケンジの運命を変えたのは、医師・和田耕治との出会いだった。
本作は、二人の生き方を記した本、はるな愛『素晴らしき、この人生』（講談社）、和田耕治・深町公美子『ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を参考に、当時の日本ではタブーとされていた性別適合手術のリアル、そして2人の命さえ預け合う信頼関係と強い絆を、80〜90年代を彩ったヒットソングや軽やかなダンスと共にカラフルに描く。
主演を務めるのは18歳の新星、望月春希。オーディションで選ばれた望月が、演技レッスンや監督とのワークショップを重ね、役作りにも徹底的に向き合った。主人公に大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役を斎藤工が演じる。
いよいよ来週から配信スタートの本作より、ファイナル予告が解禁。
「アイドルになりたいんです」「やる気は誰にも負けません！」と意気揚々とオーディションに挑むも、「君、男なの？ならうちの事務所にはちょっと…」と断られてしまうケンジ（望月春希）の姿から始まる。そしてあるショーパブに居場所を見つけて「アイ」という名前を得たケンジは、そこで一人の医師と出会い、運命が大きく動き出す。
違和感と偏見の中で傷つきながらも、歌とダンスに希望を託し続けた日々。やがて、“エアあやや”として時代を席巻するアイ（望月）と、「救いたい」という一心と社会的な制裁の狭間で揺れ動き、苦悩の果てに患者と共に闘う道を選んだ医師・和田耕治（斎藤工）。 自分の夢を信じることを諦めなかった想いと、全てを投げ打ってでも寄り添い続ける覚悟が重なったとき、観る人すべてに前へ進む勇気を届ける――。
また今回、はるなと四半世紀わたり親交のある藤原紀香がプロデューサー役で参加すること、星田英利と山村紅葉がカメオ出演していることも発表。3人は、同予告にも登場している。
藤原は、アイが“エアあやや”でお茶の間を一世風靡するきっかけとなった、人気バラエティ番組の名物プロデューサー役。星田は、アイの下積み時代を支えたバーの常連客で、彼女を常にそっと見守る芸人役を、山村は、上京後オーディションに落ち続けていたアイを拾い上げた芸能事務所「まごころ」の社長役を演じている。それぞれが、彼女の人生のターニングポイントとなるシーンに登場し、観る者の心にエモーショナルな余韻を残す。
Netflix映画『This is I』は、Netflixにて2月10日より世界独占配信。
