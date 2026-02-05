工藤静香、ヘルシーな手作り料理が「豪華」「素敵すぎ」「尊敬しかない」
歌手の工藤静香が5日までにインスタグラムを更新。ヘルシーな手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】工藤静香、ヘルシーな手作り料理が「豪華」「素敵すぎ」 完成までの様子も（9枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿ではグリル野菜、スープ、クリームチーズ入りの豆腐と米粉パンを作る様子を写真や動画で公開。
ニンジン、レンコンなどの根菜やキノコ、冬が旬のチコリを使ったグリル野菜については「それぞれ少しずつ味を変えたりすると、とてもおいしい」とコメント。また豆腐と米粉パンについては「上に、チーズとか乗せてピザみたいに食べてもおいしいです」とつづっている。
ファンからは「豪華」「素敵すぎ」「尊敬しかない」といった声が集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
