滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅で美スタイル全開「全てが素敵」「美しすぎ」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が5日までに、自身のインスタグラムを更新。豪邸と話題の自宅での私服ショットを披露した。
【写真】滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅にて美スタイル全開 過去の水着ショットも（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。
そんな彼女が「お弁当の写真ばかりになってしまったから私服撮りました」と投稿したのは自宅でのオフショット。写真にはChloéのコートを羽織り、FENDIのバッグを持った姿が収められている。ファンからは「全てが素敵」「美しすぎ」などの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
