森香澄、テレ東アナ時代と現在の収入差明かす 使い道は自己投資「たぶん月に10サロンも行ってる」
【モデルプレス＝2026/02/05】フリーアナウンサーの森香澄が4日、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（毎週水曜深夜2時17分〜）に出演。テレビ東京アナウンサー時代と現在の収入の差を明かした。
共演者から「ちなみに（収入は）何倍くらいになりましたかね？」と聞かれると、森は「いやいや…」と直球な質問に笑顔を見せつつ「元が低すぎる。低すぎるっていうのもちょっとあれだけど、世の中が思っているよりは本当にもらってない」「何倍かは言えないけど、10倍は超えましたよ」と明かした。
◆森香澄、テレ東アナ時代と現在の収入差明かす
この日、同番組では自身の金銭事情についてトークを展開。森は「元々会社員だったじゃないですか。だから、そんなに稼いでなくて。今ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、マジで今だけかもしれないと思ってきて」と自身の収入事情について口にした。
◆森香澄、収入の使い道は？
共演者が「0が1個増えたってこと…？」と驚きの声を上げると、森は「夢があるね」とにっこり。また、収入の使い道については「本当に私、物欲がなくて」と前置きしつつ「コスメと美容。でも結構いってます、たぶん月に10サロンも行ってる。まつ毛パーマとか眉毛とかネイルも含めて。自己投資！」と美容に力を入れていることを語っていた。森は、2023年3月末をもってテレビ東京を退社。その後はフリーアナウンサーに転身し、マルチに活躍している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
