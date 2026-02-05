不動産テクノロジーを活用した投資用不動産の提案・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社は、１月２２日〜２６日まで、賃貸物件（アパート・マンション・戸建て等）を１棟以上所有しており、不動産収入に関する確定申告を行ったことがある２５３人を対象に、不動産オーナーの確定申告に関する実態調査をインターネットで実施した。

約８割が確定申告に「分かりづらさ・不安」を感じており、税理士に依頼したいと思いながらも「どの税理士に頼めばいいか分からない」ことが最大の障壁となっていることが明らかになった。確定申告に負担を感じている人は７４．７％に達し、負担を感じる作業では「経費の仕分け・分類」（５８．７％）が最多。分かりづらさ・不安を感じる点では「経費として計上できる範囲」（５８．５％）がトップとなり、「減価償却の仕組みや計算方法」（４５．０％）が続く。

税理士への依頼意向については、「依頼したいと思ったが、依頼したことはない」が３９．４％存在し、その理由として「どの税理士に頼めばいいか分からなかったから」（４７．３％）が最多だった。一方、管理会社経由で税理士に依頼できるサービスへの利用意向は７２．０％、収支データを一元管理できるアプリへの利用意向は７６．３％に上った。