Suchmosが、これまでサポートメンバーを務めていたベーシスト・山本 連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表した。

山本は自身のバンドだけでなく数々の著名アーティストのサポートを務めるなどジャンルレスに活動。Suchmosメンバー達ともかねてより旧知の仲であった。山本がSuchmosのステージに初めて立ったのは、2025年6月に横浜アリーナで開催された再始動ライブ＜The Blow Your Mind 2025＞。洗練されたグルーヴと空気感で、バンドの復活を大成功へと導いた。また、同年リリースされたEP「Sunburst」では全曲のレコーディングに参加。その後もアジアツアーや音楽フェスでサポートベーシストを務める中でバンドにとって不可欠な存在となり、今回の正式加入に至った。

この発表にあわせ、新体制6人での新アーティスト写真が公開されている。（※写真中央手前が山本 連）