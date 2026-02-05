Ｊが2025年8月に発売した初の本格自伝『MY WAY』の、5刷重版が決定した。

発売当初より大きな話題を呼び、これまでに度重なる重版が実施されてきたロングベストセラーだが、2026年を迎えても尚その勢いは止まらず、遂に5刷目となる重版が決まった。

発売元のリットーミュージックが昨年2025年に発刊した全書籍の年間売上部数でも第3位にランクインするなど、Ｊ自身のファンはもとより、多くのミュージシャンや音楽ファンの手に届いている結果だと言っていいだろう。

その5刷重版を記念したスペシャルサイン会の実施も決定。3月15日（日）に、ジュンク堂書店池袋本店にて開催される。本日より参加予約受付もスタート。2月15日(日)23時59分までの受付となっている。

『MY WAY』

定価 2,970円 (本体2,700円+税10%) ▼詳細はこちら

https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125343006/ 5刷重版記念 スペシャルサイン会

日時：3月15日（日）12:00〜

会場：ジュンク堂書店池袋本店 ▼サイン会受付詳細はこちら

https://honto.jp/store/news/detail_041000125704.html?shgcd=HB300

＜J LIVE 2026 Spring -BLAST OFF-＞

2026年4月4日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

開場17:15 / 開演18:00

INFO：SOGO TOKYO(03-3405-9999) 2026年4月5日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO *F.C.Pyro.会員限定

開場16:15 / 開演17:00

F.C.Pyro. https://fcpyro.jp/ 2026年4月18日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY

開場17:15 / 開演18:00

INFO：YUMEBANCHI(06-6341-3525) 2026年4月19日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY *F.C.Pyro.会員限定

開場16:15 / 開演17:00

F.C.Pyro. https://fcpyro.jp/ 現在チケット･オフィシャル先行受付中

▼詳細はこちらから

https://www.j-wumf.com/live#spring2026

＜J 2025 放火魔大暴年会 振替公演＞

2026年12月30日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST

INFO：SOGO TOKYO(03-3405-9999) ▼公演詳細はこちらから

https://www.j-wumf.com/news/20260110_1

◆Ｊオフィシャルサイト