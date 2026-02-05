女優の桜井日奈子が５日、都内で行われた美容予約アプリ「Ｎａｉｌｉｅ（ネイリー）」の「Ｂｅａｕｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２６発表会」に出席し、ヘア部門を受賞した。

２０１４年の芸能界入り初の表彰という桜井は「このようなすてきな賞をいただけてうれしい。多くの人に見守られて緊張します」と率直な思いを明かした。

この日は深紅のドレスに、美しい黒髪をおろして登場。「メディアの前に立つ時はサラサラロングでっていうのが私っぽいかなと思っている。自分の髪の長さをいかしてストレートで、前髪をあげてばっちりかっこよくスタイリングしてもらった」とポイントを紹介した。

役作りで色や髪型をアレンジすることはあったが、長さは変えず。「髪を切りたいと言ったけど、ロングの方が似合うと言われて１０年ほど経った。（受賞できたのは）ロングをキープしていたからなのかな。ストップをかけてくれた事務所に感謝」と笑った。

今年の抱負を「これからも美を追究していきたい。今年はいい意味で自分の殻を破れるような役をいただけているし、そういう姿を皆さんにお届けしたいと思っている。俳優業でもサプライズできたら」と語った。

この日は「ＮＡＩＬＩＥ ＡＷＡＲＤ ２０２５授賞式」も行われた。