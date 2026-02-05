明治安田Jリーグ百年構想リーグの開催に合わせて各種イベントを実施する

Jリーグは2月5日、2026年8月のシーズン移行前に開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、人気ゲームシリーズの最新作「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」とコラボレーションすることを発表した。

今回のコラボは、全60クラブが「EAST（東）」と「WEST（西）」の2グループに分かれて戦う今大会の形式と、同ゲーム内に「東日本編」「西日本編」の2つのマップが登場する共通点から実現。地域に根差したJリーグの理念と、全国の魅力を体験できる「桃鉄」がタッグを組み、日本各地を盛り上げる。

大会名称に採用された「Jリーグ百年構想」には、シーズン移行という節目を迎えても、スポーツ文化の振興という理念を追求し続ける強い決意が込められた。地域リーグラウンドでの順位をもとに、プレーオフラウンドで最終順位を決定する。

コラボを記念して制作されたキービジュアルも公開された。今後、全国のスタジアムでは限定キーホルダーの配布など、本コラボに関連した各種イベントが実施される予定だ。なお、キーホルダーには各地域の名前が描かれ、配布条件や日時は後日発表される。

Jリーグは公式サイトを通じ、「これまで培った歴史とともに地域の名前を掲げ、さらなる発展を続ける未来への意思も込めている」と、大会とコラボへの期待を寄せた。（FOOTBALL ZONE編集部）