『丸亀うどーなつ』が値段そのまま60％増量 特製「ベリーベリーディップソース」もプレゼント
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、バレンタインシーズンに合わせ、9日から15日までの1週間限定で、『丸亀うどーなつ』1袋通常5個入りを3個増量し、8個入りで値段そのままで提供する。また、同商品を購入すると、特製の「ベリーベリーディップソース」を3月2日までの期間限定で無料でもらえる。
【写真】甘酸っぱい！「ベリーベリーディップソース」
「ベリーベリーディップソース」は、程よい甘酸っぱさがうどーなつのもっちもち食感と相性抜群のリッチな味わい。期間限定で販売中の『濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』や『濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』を合わせるのが特におすすめ。生地には生チョコとチョコの2種類を練り込み、外側にはチョコソース、最後にパウダーをかけた、まさに“チョコづくし”な味わいに、ベリーのフルーティーな酸味が加わり、口いっぱいに華やかな風味が広がる。
■ラインナップ（価格は全て税込）
『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』370円
“しあわせもっちもち製法”により、生地の中は生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはチョコソースの濃厚ダブルチョコ仕立てに。さらに、仕上げにかける特製チョコレート味パウダーで、チョコづくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』370円
もっちもちの生地の中は生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはホワイトチョコソースの濃厚ダブルチョコ仕立てに。さらに仕上げの特製ミルク味パウダーをかければ、ミルキーでまろやかな味わいが口いっぱいに広がる。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド。程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。
