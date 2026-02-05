2児の母・小沢真珠、手作り“鬼のパンツ柄”恵方巻に称賛の声「かわいい」「面白い発想」「素晴らしいアイディア」
2児の母で俳優の小沢真珠（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。愛らしい手作り“鬼のパンツ柄”恵方巻を披露した。
【写真】「料理上手で素敵」小沢真珠が作った“鬼のパンツ柄”恵方巻＆厚揚げの豆まきの枡
小沢は「昨日の節分の恵方巻きは 鬼のパンツ柄にしました」と報告。薄焼き卵に海苔を重ねてトラ柄を再現した、目にも鮮やかな恵方巻の写真をアップ。さらに「厚揚げで豆まきの枡も作りました。中には蒸し大豆を煮豆にしたものを入れてみました」と、細部まで趣向を凝らした節分メニューを明かしている。
風邪気味だった娘たちのために「汁物を豚汁にして大正解！」と体調を気遣う優しさも見せ、「娘達は残った酢飯と具材で自分達でも恵方巻きを作って楽しんでました。楽しい節分を過ごせたので今年も元気に過ごせそうです」と、充実した家族時間を振り返った。
コメント欄には「なかなか良くできた力作ですね」「かわいい」「面白い発想」「素晴らしいアイディア」「美味しそう」「料理上手で素敵」「素敵なママ」などの声が多数寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女（11）、16年10月に次女（9）が誕生している。
