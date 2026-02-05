俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会～Silent Truth～」が、放送のたびに大きな話題を集めている。そんな人気ドラマで注目されているのが、主人公・飛奈淳一（竹内）と同棲中の恋人である今井博美を演じている女優の北香那だ。まだ、登場シーンが少ないキャラだが、竹内やヒロイン役を務める井上真央など演技派俳優が多い中で、独特な雰囲気のある博美を丁寧に演じて人気を博している。

今回、意外な注目を集めている北だが、ここ最近になって話題作にばかり出演している女優として、ドラマファンの間で知名度が急上昇している。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」では、クセのあるキャラと話し方で人気となった知事の娘・江藤リヨを担当。さらに、NHKの夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」で主演を務め、広告代理店で働くラーメン好きな主人公・千本佳里奈を熱演している。どの作品でも、クセが強いキャラを演じ独自の魅力を持った若手女優として活躍中だ。

そんな北は、小学6年生から芸能活動をスタートした28歳で、これまでは同世代の人気女優たちに埋もれていた存在だった。

しかし、2017年に転機が訪れ、テレビ東京系ドラマ「バイプレイヤーズ～もしも６人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら～」へレギュラー出演し、訛りのある片言の日本語を話すジャスミンを熱演して注目を集めることに。その後は、NHK大河ドラマをはじめ、人気ドラマや映画にもキャスティングされ、着実に女優としての実力を磨きあげている。

昨年末から今年にかけ、朝ドラ、夜ドラ、「再会～Silent Truth～」に出演し、一気に知名度を獲得した北には、オファーが殺到しブレーク間違いなしだと言われているという。

「20代後半には数多くの人気女優がいますが、北さんはクセの強いキャラを演じられるので重宝されています。人気作で一気にファンを増やしたことで、現在はさまざまなテレビ局からオファーが届いているようです。今年ブレークしそうな女優として、テレビ関係者の間で注目の的です。北さんは、同じく遅咲きだった伊藤沙莉さんと同じ事務所に所属していることから、『第二の伊藤沙莉』になれる可能性があると評判です」（民放関係者）

いまや、国民的人気を獲得した伊藤のように、北もやっとブレークする日が近くなっているようだ。