サッカーＪリーグ、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグが２月７日に各地で開幕します。

Ｊ３の栃木ＳＣは、今シーズン就任したＯＢの米山篤志監督のもと、新たにチームが始動します。

８日にホームで開幕するのを前に、米山監督にチーム状況や目指すところを伺いました。

サッカーＪ３の栃木ＳＣは、昨シーズン最終戦まで昇格プレーオフ進出の最後のひと枠・６位争いを見せたものの、一歩及ばず７位でＪ３残留となりました。

再びＪ２復帰を目指すシーズン、クラブが新しい指揮官に迎えたのは。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「私にできることはクラブをＪ２に導いていくこと。難しいチャレンジになると思うが全力で前に進んでいきたいと思う」

宇都宮市出身のクラブＯＢ、元日本代表ＤＦの米山篤志監督です。

栃木ＳＣ 米山篤志選手（当時）：

「Ｊ１の舞台に未練がないかと言えば嘘になる。熱心に誘っていただいたこともあり地元に対しての恩返しができると思い、新しい仲間と栃木県民の皆さんともう一回Ｊ１の舞台に立ちたい」

栃木ＳＣのＪ２昇格元年の２００９年、当時、補強の目玉として加入した米山監督は、地元のクラブでＪ１昇格を目指そうと熱い想いを語っていました。

米山監督は２シーズン、栃木ＳＣでプレー。

引退後はＪ１川崎でコーチ、Ｊ３讃岐で監督を務めるなど指導者としての経験を積み、今度は監督として古巣の栃木ＳＣに復帰しました。

Ｊリーグに加入後、クラブＯＢの監督就任は初めてのことになります。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「選手のときも２年間プレーして久しぶりに帰ってくる形だったが、そのときよりも地元に帰ってきた感じが強く、たくさんの人に声をかけてもらい『帰ってきたな』というのが強い」

今シーズンの戦力は、期限付きで昨シーズンをプレーしたMFの五十嵐太陽選手が、Ｊ１川崎から完全移籍。

Ｊ３・２０クラブの監督と選手の投票で決まる優秀選手賞に、チームで唯一選ばれた攻撃の中心選手です。

また同じくＪ１の岡山から、ＤＦの柳育崇選手が完全移籍の形で５シーズンぶりに復帰。

Ｊ１東京ヴェルディからはMFの食野壮磨選手がレンタルで加わるなど１４人が加入して半数近くの選手が入れ替わっています。

新チームが始動して１カ月。

米山監督は、選手たちの強みをこう分析します。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「自分で判断して相手を見ながらプレーできるところが強み。ゲーム状況に応じて展開を変えながら戦ってくれると期待している」

チームが今シーズンまず臨むのが、２月７日から開幕するＪ２・Ｊ３のクラブが４つのグループに分かれて対戦する百年構想リーグです。

この特別大会は従来のリーグ戦とは異なり引き分けがなく、９０分で決着が付かない場合は、ＰＫ戦で勝敗を決めます。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「ＰＫ戦があったりするので、一つでも多くのポイントを取るために全力を傾ける。そういう姿勢を見てもらいたい」

８月からは、Ｊ３のリーグ戦が始まり米山監督は、この百年構想リーグを昇格へ向けた試金石にしたいと意気込みます。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「百年構想リーグはどう戦うかで見えるものが違うと思う。目指すところは『優勝』『Ｊ２昇格』。そこに一直線に向かっていけるよう良い準備をしたい」

栃木ＳＣの初戦は、２月８日にホームのカンセキスタジアムとちぎで行われ、今シーズンＪ２に昇格したヴァンラーレ八戸と対戦します。

栃木ＳＣ 米山篤志監督：

「全力で臨む大会にしたい。一つでも多く勝つことで見てくださる皆さんと一緒に喜ぶ回数を増やしていきたい。全力を尽くすので応援をよろしくお願いいたします」