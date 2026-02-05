川島海荷、着物姿で妹の結婚式に参列「祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」 祝福相次ぐ「おめでとう」「素敵な色留袖ですね」「おしゃれな帯！」
俳優の川島海荷（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。妹の結婚式に出席した際の着物姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「素敵な色留袖ですね」「おしゃれな帯！」着物で妹の結婚式に参列した川島海荷
投稿では、淡い色合いの色留袖に身を包み、帯を締めた全身ショットや、横顔、テーブルフォトなど複数枚の写真をアップ。川島は、「先日、妹の結婚式に行きまして……本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました……心からおめでとう」と、妹への思いを率直な言葉でつづっている。
着物で結婚式に参加するのは初めてだったといい、「しかも祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」とつづり、特別な思いを明かした。また、「今年は和装をたくさん着ることができたらいいな」と今後への意欲ものぞかせている。
この投稿にフォロワーからは、「妹さんのご結婚おめでとうございます」「とても似合ってます！着物美人」「素敵な色留袖ですね」「すごいおしゃれな帯！お祖母様のセンス素敵！」「美人過ぎる」「女神降臨」「海荷ちゃん着物姿、とってもステキ 綺麗よー」など、祝福と称賛のコメントが多数寄せられている。
