川島海荷、着物姿で妹の結婚式に参列「祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」 祝福相次ぐ「おめでとう」「素敵な色留袖ですね」「おしゃれな帯！」

川島海荷、着物姿で妹の結婚式に参列「祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」 祝福相次ぐ「おめでとう」「素敵な色留袖ですね」「おしゃれな帯！」