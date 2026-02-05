演歌歌手の山川豊（67）が4日、東京・渋谷のSHIBUYA PLEASURE PLEASUREでデビュー45周年のキックオフスペシャルコンサートを行った。ステージ4の肺がんから復帰し、10年ぶりの単独公演で歌を響かせた。

あす5日でデビュー45周年を迎える。開演前の取材会では「人生はいろんなことがあって当然。それを乗り越えるのは一人ではなく、いろんな方に応援していただいたから節目の年を迎えられたと思う。感謝の気持ちでいっぱいです」と万感の思いを語った。

公演ではそんな感謝の思いを胸に、新曲「駅」など24曲を披露。新曲は自ら作曲し、冬の駅での男女の別れを描いた。「自分で作ってなんて難しい歌を作ったんだろうという印象です。勢いで歌えるような良い感じの歌に仕上がりました」と話した。

そんな山川には昨年12月に孫が誕生したという。「もうメロメロでございます。顔を見るだけで元気が出ますから、かわいいですね〜たまらないですね」とステージに立つ男の顔から、孫をかわいがるおじいちゃんの顔になった。「元気の源です。この先、入園式や小学校にあがるとか、それを見届けるためにいろんな目標をもって頑張ります」と話した。