【ワシントン＝阿部真司】米露間で唯一の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日、失効する。

後継の枠組みは見通せておらず、中国が核戦力を急速に増強する中、冷戦時代に始まった核兵器削減の機運がしぼみ、新たな核軍拡競争の時代に転じる恐れがある。

米露両国は世界にある核弾頭の約９割を保有しているとされる。２０１１年に発効した新ＳＴＡＲＴは、米露が保有する戦略核弾頭の上限をそれぞれ１５５０発以下とするほか、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）など運搬手段の上限を定めている。２１年２月に５年間延長され、規定により、これ以上の延長はできない。

ルビオ米国務長官は４日の記者会見で、条約失効について「２１世紀における真の軍備管理を実現するには、中国を含めなくては不可能だ」と語った。

トランプ米大統領は中国の動向に警戒を強め、核軍縮の実現には中国を交えた新たな枠組みが必要だと主張している。昨年１月には、中国の核戦力は「今後４〜５年のある時点で、（米国に）追いつくだろう」と指摘した。中国は米露に比べて核戦力が小さいことを理由に、米側の求めに応じる姿勢を示していない。

一方で、ロシアのプーチン大統領は昨年９月、条約を事実上１年間延長することを提案したが、米国からの回答はなかったと主張する。ロシア外務省は４日の声明で「我々の提案は事実上、意図的に無視された。遺憾だ」と米国を批判した。

声明では、米露間の戦略的状況の安定化のために対話の用意があるとしつつも、安全保障上の脅威には「断固たる軍事・技術的措置を講じる」と表明した。プーチン氏は４日、中国の習近平（シージンピン）国家主席とオンラインで会談し、条約の失効に関して協議した。

冷戦時代に核軍拡を競った米国とソ連（当時）は１９７２年、第１次戦略兵器制限条約（ＳＡＬＴ１）を締結。８０年代後半に核兵器削減の機運が高まり、条約締結を重ね、保有する核弾頭の数を大幅に減らした。