犬がみせる『この人嫌い』サイン５選

人懐こい犬でも「この人苦手だな…」と感じる相手ができることはあります。では、嫌いな相手にどのような態度を見せるのでしょうか。ここでは、犬がみせる「この人嫌い」というサインを紹介します。

1.距離を取ろうとする

犬は苦手な人や嫌いな人を相手にすると、距離を取ろうと後退りすることがあります。また、散歩中であれば、飼い主の後ろに隠れることもあるでしょう。

ここで無理に近づこうとすると、余計に怖がらせてしまい、苦手意識を持たれてしまいます。したがって、犬が慣れるまでは、その距離を保ってあげてください。

2.目を逸らして合わせようとしない

犬は親愛の意味を込めてアイコンタクトを送ることがあり、嫌いな人を相手にすると、目を逸らして意地でも合わせようとしない様子をみせます。

離れた場所にいるときは、じっと相手を警戒するように見つめますが、距離が近づくにつれて「関わりたくない」という気持ちが強まるため、目を合わせようとせず、顔を背けてしまうことも多いでしょう。

3.姿勢を低くして後ろに重心を置く

犬は嫌いな人が目の前にいると、姿勢を低くして重心を後ろに置くような体勢をとることも。

これは、少しでも相手から距離を取ろうと考えての行動です。

相手に対して、強い警戒心や恐怖心を抱いているサインなので、無理に交流しようとはせず、犬の方から近づいてくるのを待ちましょう。

4.唸ったり歯を剥き出して警戒する

わかりやすく「あなたのこと、嫌いなの！」と主張する犬の場合は、唸ったり歯を剥き出して警戒していることをアピールしたりするでしょう。

中には好戦的に吠えかかる犬もいますが、こうした攻撃的な態度は相手を不快にさせてしまうので、日頃からトレーニングを行い、少しずつ改善していくことをお勧めします。

5.体を硬直させたり震わせたりする

臆病な犬や怖がりな犬の場合、嫌いな人を相手にすると、体を硬直させて固まってしまったり、ブルブルと小刻みに体を震わせたりすることもあります。

これは、緊張のあまり体が言うことを聞かなくなっている状態なので、かなり強いストレスを感じています。相手が道端で会った人であれば、早めにその場を離れてあげましょう。

飼い主なのに…嫌悪感を抱かれる飼い主の特徴や共通点

犬が嫌悪感を抱く相手は、見知らぬ相手や家族以外の人だけとは限りません。人によっては、飼い主であってもなかなか信頼されず、苦手意識を抱かれてしまうこともあります。

では、どのような飼い主が愛犬に嫌悪感を抱かれやすいのでしょうか。以下の特徴に1つでも当てはまる人は、意識して改善していきましょう。

威圧的な態度をとる 突然大きな声を出す 突発的な大きな動きが多い 落ち着きがなく常に騒々しい しつこく触ろうとする ルールが一貫していない（気分屋）

現在、愛犬に苦手意識を持たれていたとしても、上記の行動を改善することで、少しずつ信頼を回復していくことは可能です。

根気強く信頼回復に努める必要がありますが、ボディランゲージなどから気持ちを読み取り、愛犬の気持ちを尊重しつつ、犬に寄り添ったふれあい方を実践しましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬がみせる「この人嫌い」というサインは、ストレスサインでもあります。しつこく追いかけたり近づいたりせず、犬側の気持ちを尊重して、少しずつ慣れていってもらいましょう。