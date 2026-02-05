ご家族には塩対応だというワンコですが、親戚のおじさんが帰る時には感情を爆発させて…？おじさんを全力でお見送りする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で132万回再生を突破。「必死で可愛い笑」「大好きが溢れてる」といった声が寄せられています。

【動画：大好きな『親戚のおじさん』の車を見つけた犬→庭の塀から…まさかの『必死なアピール』】

親戚のおじさんをお見送り

TikTokアカウント「omochi_hapehape」に投稿されたのは、お家に来ていた親戚のおじさんが帰る時の柴犬「おもち」ちゃんの様子です。おもちちゃんはご家族には塩対応で、外出する時も愛を感じるようなお見送りはしてくれないそう。親戚のおじさんはたまに会いに来るだけでお世話をしてくれるわけでもないので、さらに塩対応かと思いきや…？

おじさんがトラックに乗って帰る準備をしている間、おもちちゃんはお庭の塀の前を行ったり来たりしながら、ぴょんぴょんと何度もジャンプしていたとか！「もう一度おじさんの姿が見たい！」とばかりに必死にジャンプする様子や、「行かないで～」と引き止めているかのような切ない鳴き声に深い愛を感じます。

ワンコの愛が爆発！

トラックが動き出して塀の向こうに車体の一部が見えてくると、おもちちゃんはますます感情が大爆発！ゆっくりバック中のトラックを追って移動しながら、ぴょんぴょんとジャンプし続け、運転席にいるおじさんに全力で愛を伝えていたとか。

そしておじさんが乗ったトラックが走り出すと、おもちちゃんも一緒にダッシュ！トラックが見えなくなるまで、ジャンプして塀越しにお見送りしていたそう。いつも塩対応されているご家族が「その人は飼い主じゃないよ？」と思わずツッコんでしまうほど、おじさんのことが大好きすぎるおもちちゃんなのでした。

可愛すぎる姿に絶賛の声

この投稿には「可愛すぎる」「犬ってそんなジャンプするんだｗ」「こっそりご飯貰ってたのかなw」「前世で恋人だったのかも」「これは親戚も嬉しすぎて堪らんな」といったコメントが寄せられ、おもちちゃんがおじさんへの愛を爆発させる姿は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

おもちちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「omochi_hapehape」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「omochi_hapehape」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。