パパさんとママさんが同時に帰宅した時、ワンコのお出迎えの熱量に差があって…？あからさますぎる態度の違いに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破しています。

【動画：同時に帰宅したパパとママ→犬がお出迎えしてくれた結果…あからさますぎる『態度の違い』】

パパとママが同時に帰宅したら…

Instagramアカウント「pomeshibaazuki_0423」に投稿されたのは、ポメラニアン×柴犬のMIX犬「あずき」ちゃんが、パパさんとママさんをお出迎えする光景です。この日、2人が同時に帰宅すると、あずきちゃんは大喜び！おもちゃをくわえたまま2人の間を行ったり来たりして、「おかえり」と伝えてくれたそう。

しかしあずきちゃんは、2人を同じ熱量で歓迎してくれたわけではありません。ママさんには飛びついて熱烈歓迎してくれたのに、パパさんが触れようとするとスーッと離れていってしまったとか…。

ワンコはママさんにベッタリ！？

ママさんが床に座って「おいで」と呼ぶと、嬉しそうに甘えに来たあずきちゃん。2人のラブラブな姿を見て嫉妬したパパさんは、「次、俺！ただいま～」と負けじと呼んでみたそう。

するとお利口さんなあずきちゃんはパパさんのそばに来てくれたのですが、すぐにUターンしてママさんのもとへ。「やっぱりママがいい」と言わんばかりの態度に、パパさんはショックを隠せません…！

あからさまな態度の違いに爆笑

その後もあずきちゃんはママさんにベッタリで、ついにパパさんが「おいで～」と呼んでも来てくれなくなったとか。さすがにママさんも同情して「あっち行っておいで？」と言ってみたのですが、あずきちゃんは拒否。パパさんは寂しさに耐えながら、ポツンとひとりで立ち尽くすのでした…。

パパさんの気持ちを考えると切ないですが、あずきちゃんのあからさまな態度の違いが面白すぎて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「みんな可愛いｗ」「パパからママへの華麗なUターン」「やっぱりママが好きなんだねｗ」「1番になれない悔しさ悲しさ、分かりますよパパ…笑」といったコメントが寄せられています。

あずきちゃんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pomeshibaazuki_0423」をチェックしてくださいね。

