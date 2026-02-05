乾燥肌にも紫外線にもアプローチ！今からでも遅くない冬のスキンケア基本講座

寒さが厳しくなるこの季節、「顔のカサつき」「髭剃り後のヒリヒリ」など、冬特有の肌トラブルは放っておくと“老け見え”の原因に。さらに、冬は弱いと思われがちな紫外線も肌には大敵。乾燥と紫外線のダブルダメージから肌を守るために、今から始めるスキンケアが重要だ。

「男性の肌は想像以上に乾燥しやすい構造をしています。もともと女性より水分量が少なく、皮脂量が多い傾向にあるため、見た目はテカっていても内側は乾いている“インナードライ”状態になりやすい。そこに、髭剃りや生活習慣の乱れから乾燥や肌荒れを引き起こし、“老け顔”の原因になります」

そう語るのはメンズ美容家のEBATOさん。男性の肌は皮脂が多くても潤っているわけではなく、実際には乾燥リスクが高い構造。そんな男性肌にとって、季節の変化も大きなストレス要因だ。

「特に冬は湿度が下がり、暖房の風によってさらに肌の水分が奪われます。外の冷たい風と室内の乾燥した空気。その温度と湿度の差が、肌への負担を大きくしているんです。さらに、目に見えない冬の紫外線も侮れません」

肌にとって冬の環境は想像以上に過酷。寒暖差や紫外線、摩擦など複合的な刺激によって、肌環境は悪化しやすくなる。だからこそ基本のスキンケアの徹底が重要だと言う。

「まずは、洗いすぎないこと。熱いお湯やゴシゴシ洗う洗顔は、必要なうるおいまで落としてしまうため避けた方がいいですね。洗顔後は化粧水で水分を与え、そのあとに乳液やクリームで保湿を仕上げる。この“水分を入れて油分で守る”流れを日々続けることが、健やかな肌を保つ基本です」

特別なテクニックよりも、毎日の積み重ねが肌トラブル回避には重要。とはいえ、大切だと分かっていても、なかなか習慣化しづらいスキンケアについて続けるポイントを聞いた。

「スキンケアって、一見すごく手間がかかりそうに思われがちですが、保湿なら化粧水1本からでも始められます。無理のない範囲から始めて自分の肌変化を楽しむのがポイント。完璧を求めるより、自分にとって使い心地の良いものを選んで、無理なく続けることが一番。余裕があれば、美容液や美顔器も使ってみてください。今のスキンケアが、5年後、10年後の “見た目年齢”を左右する、そのためにできる範囲から始めることが大切です」

EBATOさん

美容部員を経験後に独立。メンズ美容の専門家として各メディアに多数出演するほか、商品監修や執筆、講演など幅広く活躍するマルチ美容家。日本化粧品検定特級コスメコンシェルジュ、化粧品成分検定1級を保有。

【5年後、10年後の肌は“今”作られる！知っておきたい基礎知識】

乾燥や肌荒れなど、冬の肌悩みに立ち向かうカギは“保湿”。毎日のケアに取り入れたいアイテムを紹介！

＜化粧水＞

■根本から乾燥へアプローチ！ 一日中うるおう保湿効果

富士フイルム

「アスタリフト メン モノム モイスチャライザー」（120ml：4400円）

1ステップでナノセラミドの保護力を実感。なめらかな肌へ導く、富士フイルムの先端ナノテクノロジーを凝縮した保湿液。性能重視の方にピッタリです（EBATOさん）

乾燥の根本原因にアプローチする肌整成分”Wヒト型ナノセラミド”と、4種類の肌保護成分を配合。ダブルの効能で、紫外線や髭剃りなどからくる男性特有の「うるおい流失ループ」を効果的にブロック。

＜乳液＞

■つややかで若々しい印象へ 男性肌のためのスキンケア

GORILLA COSMETICS

「SE ミルク 乳液」（3800円）

軽やかな使い心地なのに “潤ってる感” のある肌へと導いてくれる。ゼラニウムとラベンダーの上品な香りと、適量を出せるポンプ式もうれしい（EBATOさん）

男性専門の美容皮膚科の知見に基づき開発された新しい乳液。肌に本来備わっている力を引き出し、うるおいを与えながらバリア機能を整えることで健やかでなめらかな肌印象に。乾燥によるゴワつきにも効果的。

＜美容液＞

■数々のアワードも受賞！ エイジングケア美容液の最高峰

資生堂

「SHISEIDO MEN アルティミューン パワライジング セラム」（30ml：9900円）

清潔感と上質さを両立したテクスチャーが魅力的。上質な質感で肌になじみ、使うたび肌のコンディションが整う感覚が得られる高機能セラムです（EBATOさん）

美容液一滴にうるおい成分を凝縮し、ざらつきや毛穴の目立ちなど男性のエイジングサインに全方位からアプローチ。乾燥による小ジワを目立たなくし、なめらかで引き締まったハリのある肌に導く。

＜美顔器＞

■美容医療発想の美顔器で自宅でエステ級の肌ケアを！

アンファー

「DISM ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス」（3万5200円）

T字型の斬新なデザインで軽量、操作もシンプルで美顔器初心者にもおすすめ。ヘッドをくるっと回しI字型でほうれい線や目元ケアにも◎（EBATOさん）

EMSリフトモードで表情筋を揉みほぐしながら赤色LEDがコラーゲン生成を促進し、美容成分が浸透しやすい肌へ。マイクロカレント（微弱電流）と青色LEDで美容成分を閉じ込め、柔らかくも引き締まったハリ肌に導く。

＜化粧水は使い心地で選ぶ！＞

スキンケアの第一歩は化粧水選びから。さっぱりタイプかとろみのあるしっとりタイプか、テクスチャーの好みはもちろん、香りやボトルデザインにも注目したい。毎日心地よく続けられる、自分に合った1本を選ぼう！

■角層細胞までアプローチする 贅沢うるおいの薬用化粧水

資生堂

「リバイタル スキンハイドレーター」（9020円）

濃厚なうるおいで肌の印象が整い、ケア実感も高い化粧水。リバイタル美容成分が角層を満たし、価格以上の効果を感じることができます（EBATOさん）

角層細胞の隙間をぬって吸い込まれるようにうるおいと美容成分を浸透させる独自の“導入テクノロジー”を搭載。紫外線ダメージによる乾燥小ジワを防ぎ、ハリのあるふっくら生き生きした肌感覚へと導く。

■オールインワンでシミとシワの両方をケア！

サントリーウエルネス

「VARON マスターズブレンド」（120ml：9900円）

化粧水・美容液・クリームの役割がこれ1本で完結。香りや使い心地にもこだわり、3種類のサイズ展開から選べるためスキンケア初心者でも始めやすい（EBATOさん）

トラネキサム酸とナイアシンアミド、Wの有効成分で男性の気になるシミ・シワをブロック。サントリー独自の“ウイスキー樽材エキス”を配合し、肌荒れを防ぎ、ツヤ肌へ導くことで若々しい顔印象に。

■効果を実感できる毛穴ケアと贅沢保湿

クオリティファースト

「ダーマレーザースペクター VCMAXローション（しっとり）」（2200円）

全方位の肌悩みにアプローチする美容液レベルの保湿化粧水。高配合成分によって優れた保湿力と整肌ケアが可能で、しっとりと肌なじみがいい点も◎（EBATOさん）

浸透性に優れた高濃度な4種類のビタミンC、10％のナイアシンアミド、肌のうるおいバリアを守る高濃度グリチルリチン酸2Kも配合。さらにセラミドナノカプセルを高濃度配合することで長時間に渡ってうるおい肌をキープ。

■特許技術の高保湿成分で加齢乾燥によるシワ改善

コーセー

「ONE BY KOSÉ ディープ ハイドレーター（医薬部外品）」（3520円）※編集部調べ

年齢による複合的な肌悩みに応えることに着目した高保湿化粧水。とろんとしたテクスチャーが心地よく肌になじみ、べたつかずにうるおいをキープします（EBATOさん）

世界初のヒアルロン酸×セラミドの複合成分に、有効成分リンクルホワイト Nを配合。大人の肌に必要な高保湿・シワ改善・美白効果の3大ケアを一本に凝縮し、角層すみずみまでうるおいを届けて、澄んだハリ肌へ。

＜乳液＆クリームは保湿成分に注目＞

化粧水だけでは、冬の乾燥には不十分と感じることも。そこでプラスしたいのが乳液やクリーム。ベタつきを敬遠する男性もご安心を。最近はしっかり保湿するのにベタつかない使用感の良品が豊富なので、積極的に取り入れてみよう

■本気の成分アプローチでクリーム級のうるおいを届ける

資生堂

「アクアレーベル トリートメントミルク（ブライトニング） しっとり」（1650円）※編集部調べ

プチプラながらデパコス級の成分設計。じんわり馴染むのにベタつかず、男性でも使いやすい。数々のベストコスメ受賞歴もある名品です（EBATOさん）

美白有効成分4MSKがシミやそばかすを防ぎ、真珠のように艶めくベールでやさしく密封。話題の肌保護成分CICAも配合され、みずみずしく透明感のある肌に仕上げてくれるクリーム級の美白乳液。

■洗顔後はこれ1つでOK！ シワ改善オールインワンジェル

コーセーコスメポート

「マニフィーク リンクルリフト ジェルクリーム（医薬部外品）」（3300円）

ジェルの軽やかさとクリームのしっとり感が共存。ひげそり後の肌にもなめらかに馴染みます。品のあるフローラルウッディの香りも魅力（EBATOさん）

リンクルナイアシンを配合し、特に気になる目もと・口もとをはじめ顔全体のシワ改善に効果を発揮。化粧水、乳液、アイクリームなど6つの効果が得られるオールインワンだからこれひとつで保湿ケアが完了。

▲植物由来の保湿成分を配合したうるおいクリームがモイスチャーバランスを整えてくれる

■ひりつく肌を守り抜く ミドル男性のエイジングケア乳液

マンダム

「ルシード 薬用アドバンスドリペア乳液（医薬部外品）」（1320円）※参考価格

乾燥やカミソリ負けでヒリつきを感じている男性におすすめしたい薬用乳液。シワ改善成分「ナイアシンアミド」配合で、しっとり感も実感できます（EBATOさん）

カサつきやシミ、シワ、くすみなど、年齢とともに加速する7つの肌悩みに効果を発揮する低刺激処方の乳液。4種の植物性エキスが乱れてしまった肌バリアを再整し、肌トラブルに負けない健やかな肌を生み出す。

▲アルコールフリー、無着色、無香料などの低刺激処方だから敏感肌にも優しい使用感

■翌日から確かなハリを実感する植物由来の弾力クリーム

クワトロボタニコ

「ボタニカル パワーリフト＆ディープモイスト」（3520円）

濃厚なのにべたつかず、少量でも肌が満たされるうるおい感が秀逸。確かな効果を実感でき、スキンケアの楽しさを教えてくれる冬のマストアイテム（EBATOさん）

植物性コラーゲンとも呼ばれる大豆由来のタンパク質“ソイプロテイン”と、保湿成分“コメセラミド”を配合。乾燥やハリ不足、皮脂・毛穴トラブルに働きかけ、長時間続くうるおいと弾むようなハリ感をもたらす。

＜美容ギア＆グッズは機能面も充実！＞

ワンランク上のスキンケアを目指すなら美容ギアやグッズも見逃せない。最先端技術を搭載したLEDマスクや、毎日使う電気シェーバー、香りのケアまで、機能面と実用性を兼ね備えたアイテムをピックアップしてお届け。

■自宅で光美容が叶う最先端LEDマスク

CurrentBody

「LEDマルチライトマスク」（9万8000円）

10分でエステ級のケアができる英国生まれの肌マスク。顔にフィットするリキッドシリコン構造と肌の状態に合わせて選べる多彩なモードが魅力です（EBATOさん）

シリーズ最多566個のLEDと、6種の波長を搭載した多機能LEDマスク。肌をすこやかに整えるクリアリングモードや、くすみ・トーンアップに働きかけるブライトニングモードなど、悩みに応じて選べる5つのモードを搭載。

■2WAY仕様の電動トリマーが顔のムダ毛を素早く整える

貝印

「AUGER 電動フェイス＆ノーズトリマー」（3850円）

眉も鼻も顔まわりの男の身だしなみはこれひとつで完結！ 肌や鼻孔にもやさしく、USB-C充電式なので出張先でもサッと使えて重宝します（EBATOさん）

眉や顔のムダ毛を整えるフェイス用と、鼻毛の長さを整えるノーズ用のアタッチメントがついた2WAY仕様。フェイストリマーは長短2種類の刃で部位によって使い分けができ、ノーズトリマーは直径約6mmとコンパクト設計。

▲アタッチメントは水洗い可能、お掃除用ブラシも付属しているのでお手入れが簡単なのも嬉しい

■ラムダッシュAI＋搭載（※）の5枚刃電気シェーバー

パナソニック

「ラムダッシュ PRO ES-L571U」（4万3600円）

360°全方位に傾く密着5Dヘッドが肌の凹凸にもぴったりフィットし、剃りムラが気になっていた肌も整えやすい。短時間で深剃りも可能に！（EBATOさん）

5枚の独立した刃が接触面を最大化し、肌への負担を軽減。約1万4000ストローク／分のリニアモーター駆動で素早く剃り切り、ラムダッシュ AI＋機能がヒゲの濃さを検知して最適なパワーに自動制御。

▲出張や旅行にも便利な、USB Type-C対応の充電方式を採用。別売りで専用収納ケースもラインナップ

■生活臭を消し去り上品な香りが24時間続く

※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応（駆動音の変化）しない場合がありますが、異常ではありません

バルクオム

「THE FABRIC FRAGRANCE」（2200円）

一吹きするだけで印象を引き締めるようなフローラルフルーティの香りが広がる。香りと清潔感を同時に整えたい時に頼もしいアイテムです（EBATOさん）

消臭・抗菌効果を併せ持ちながら、24時間香りが続くファブリックフレグランス。寝室や自動車内などの生活臭はもちろん、体臭やタバコ、ペット臭にも効果を発揮。消臭剤以上、香水未満の上品な香りがリッチに漂う。

▲天然由来エタノール、植物由来の消臭・抗菌成分を採用、肌への優しさに考えた低刺激処方

