1つの大きな三角形が横線で区切られた図形の中に、いくつの三角形が隠れているかを当てるクイズです。バラバラのパーツとして見るのではなく、図形が重なり合ってできる「中くらいのサイズ」を見つけ出せるかがポイント！

図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

一見すると非常に単純な図形ですが、重なり合った部分を1つの三角形として捉える柔軟な視点が求められます。

問題：三角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。

ヒント：一番上の小さな三角形だけでなく、1段目と2段目を合わせた「少し大きな三角形」も見落としていませんか？

正解：3個

正解は「3個」でした。

▼解説
図形を上から順に、重なりを考慮して数えると次のようになります。

・一番上の小さな三角形：1個
・上と中の層を合わせた中くらいの三角形：1個
・全体の一番大きな三角形：1個

これらを合計すると、1 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 3個になります。

横線によって「台形」も作られていますが、今回は「三角形」だけを探すのがルールでした。このように、特定の条件に絞って情報を整理する作業は、脳トレにもなりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)