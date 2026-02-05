【図形クイズ】三角形は全部で何個ある？ シンプルだけど重なりに注意！ 1分以内で挑戦しよう
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
一見すると非常に単純な図形ですが、重なり合った部分を1つの三角形として捉える柔軟な視点が求められます。
ヒント：一番上の小さな三角形だけでなく、1段目と2段目を合わせた「少し大きな三角形」も見落としていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
図形を上から順に、重なりを考慮して数えると次のようになります。
・一番上の小さな三角形：1個
・上と中の層を合わせた中くらいの三角形：1個
・全体の一番大きな三角形：1個
これらを合計すると、1 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 3個になります。
横線によって「台形」も作られていますが、今回は「三角形」だけを探すのがルールでした。このように、特定の条件に絞って情報を整理する作業は、脳トレにもなりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
