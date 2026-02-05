「13歳おめでとう」土屋太鳳、誕生日オフショットを公開！ 「なるほどそういう意味ですか」
俳優の土屋太鳳さんは2月4日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝福されるオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】土屋太鳳の誕生日オフショット
ファンからは「お誕生日おめでとうございました！」「13歳おめでとう」「なるほどそういう意味ですか」や「昔と変わってない」「歳を重ねるごとに綺麗に」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「サプライズでお誕生祝い」太鳳さんは「今日は立春」とつづり、2枚の写真を投稿。「この数字のバルーンはマネージャーさんたちやヘアメイクさん、スタイリストさんといったいつもお世話になっている方々がサプライズでお誕生祝いをしてくださったときのもの」と明かし、バルーンを持ったソロショットを載せました。「31」のバルーンをひっくり返し「13」にしたものも載せていますが「13歳から31歳まで、こうやってブログやインスタを通してお誕生日の感謝を伝えてきたんだなぁと思うと感慨深い…」と、その理由も説明。笑顔とウインクがとても美しいです。
3日で「31歳になることが出来ました」3日には「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました そしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と報告した太鳳さん。姉でタレントの土屋炎伽さんと節分会に参加した時の写真も公開しています。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「お2人ともとってもお美しいです」「姉妹ショット可愛いすぎる」などの反響が寄せられました。31歳になった太鳳さんの活躍にも期待したいですね。
