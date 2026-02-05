「洋室にはどうやって行くねん」家具屋のインテリア配置にツッコミ殺到。「キッチンで小動物飼ってる？」
家具ブランド・LOWYA（ロウヤ）公式X（旧Twitter）は2月2日に投稿を更新。インテリアの配置写真を公開し、ツッコミが集まっています。
【写真】ツッコミ殺到のインテリア配置
例えば、ソファが隣の部屋への入り口を完全にふさいでいたり、キッチンにペットケージのような物が置かれていたりと、少し意外な配置が。
コメントでは、「ソファーの後ろの洋室にはどうやって行くねん」「左に扉があんだろ？だよな？」「キッチンで小動物飼ってる？」「ツッコミどころ満載で担当はTwitter…Xが上手い??」といったツッコミの声のほか、「大卒として42歳くらいか。歳の割にはオシャレな部屋だな」「シンプルなのにすごく居心地が良さそう」といった肯定的な声など、さまざまな声が上がっています。
(文:五六七 八千代)
「左に扉があんだろ？だよな？」「社会人20年目1人暮らしのお部屋」として公開された1枚の写真。家具を置く前と後のビフォーアフターです。置いた後は一見、すてきな家具に囲まれたおしゃれな空間に見えますが、細部を見ていくと不思議なポイントが。
テレビドラマへの美術協力も1月26日には「#フジテレビ系スペシャルドラマ『うちの弁護士は手がかかる』の #美術協力 をいたしました」「主人公が働く香澄法律事務所のインテリアを大公開」とつづり、写真を3枚公開していた同アカウント。テレビドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）の舞台を彩るこだわり抜かれた家具が紹介されており、ドラマファンにとっては作品をより深く楽しめる内容となったのではないでしょうか。今後の投稿も楽しみですね。
