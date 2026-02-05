「銀メダル以上」を掲げる最後の五輪 自然体の坂本花織に韓国注目 世界3連覇は「キム・ヨナも成し得なかった」【冬季五輪】
坂本は今回の五輪で「まず楽しむこと」を掲げ、リラックスして挑んでいるようだ(C)Getty Images
現地時間2月6日開幕のミラノ・コルティナオリンピックは、坂本花織にとって最後の五輪の舞台となる。今季限りでの現役引退を表明している坂本は今大会を前に、個人、団体とも「銀メダル以上」という目標を掲げている。
17歳で出場した2018年平昌五輪では個人で6位入賞を果たし、その4年後の北京五輪では団体で銀メダル、個人で銅メダルと2つのメダルを獲得。競技生活の節目として挑む今回の五輪でも、頂点を目指す強い覚悟とともに大舞台に立つ。
3日には、現地入りしている坂本のインタビューも伝えられており、その中では、「あまりオリンピックという感じがしない。比較的自然な状態に近い。今は緊張もない」などと、開幕を目前にしての心境を語っている。
フィギュアスケート日本女子の第一人者によるこれらのコメントは、海外メディアも関心を向ける。韓国スポーツ専門サイト『スポーツ朝鮮』は、「まずは楽しむこと」「やるべきことはきちんとやって、自分のスケートをしっかり滑るようにしたい」など、五輪を目前にした坂本の言葉を伝えながら、同メディアは「ベテランとなった今、心にも余裕が生まれている」と評している。
また、坂本のこれまでのキャリアも紹介しており、「日本を代表するフィギュアスケーター。かつてキム・ヨナと激しく競い合った浅田真央の後継者と呼べる存在である」などと説明。
その上で、「2022年の世界選手権で優勝し、浅田以降8年ぶりとなる日本女子シングルの世界選手権制覇を成し遂げた」と称えるとともに、国際舞台での実績を並べ、「北京冬季五輪では銅メダルを獲得し、オリンピックメダリストとなった。さらに坂本は23年、24年の世界選手権でも優勝し、3連覇を達成。世界選手権3連覇は、韓国フィギュアの女神キム・ヨナでさえ成し遂げられなかった記録であり、現在の圧倒的な実力を示すものだ」と綴っている。
長きに渡り、各方面から高い評価を得てきた演技の完成度に、より磨きをかけ挑む最後の五輪。坂本の集大成となる滑りには、世界中からの視線が注がれる。
