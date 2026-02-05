長期休みに行きたいと思う「山梨県の旅行先」ランキング！ 同率2位「甲州市勝沼 ぶどうの丘」「富士五湖」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「山梨県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：甲州市勝沼 ぶどうの丘／46票同率2位の1つ目は、南アルプスや甲府盆地を一望できる「甲州市勝沼 ぶどうの丘」です。丘の上にあるため、甲府盆地や周囲のぶどう畑を見渡せるパノラマ景観が楽しめます。施設内の地下ワインカーヴには、甲州市推薦の多様なワインが多数並び、専用容器を使って試飲・購入ができます。
同率2位：富士五湖／46票同じく2位にランクインしたのは、富士山の麓に広がる「富士五湖」でした。河口湖周辺のあじさいや本栖湖周辺の芝桜など、花々と富士山の共演が見事。夏は標高の高さを生かした避暑地、秋は湖畔を彩る紅葉、冬は空気が澄み渡り富士山の絶景が際立つなど、1年を通じてアクティビティや観光を楽しめる一大スポットです。
1位：富士山／61票堂々の1位は、日本の象徴である「富士山」が選ばれました。登山道が開通する夏はもちろん、山梨県側からはダイヤモンド富士や紅葉との共演など、周囲の渓谷や自然が織りなす圧倒的な美しさを通年で満喫できます。世界遺産としての威厳と、四季折々に見せる表情の豊かさが、山梨県の旅行先として不動のトップを飾りました。
