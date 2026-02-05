ディーエイチシー（以下、DHC）は、話題のリポソーム技術（リポソームとは、リン脂質からなる特殊な構造の小さなカプセルのことで、体内での安定性や吸収性を高める技術）を採用したビューティサプリメント「ナノブライトC」を2月4日から順次発売する。吸収効率を追求したこだわりの極小カプセル“超吸収リポソーム”を採用し、効率よくビタミンCのパワーを体内に届ける。“届ける”発想のビタミンCで、内側からのキレイをサポートする。なお、同社は1995年にビタミンCサプリメントの販売を開始して以来、多くの消費者に支持され、現在はビタミンC成分市場購買シェアNo.1（インテージSCI「健康食品」「その他健康食品」ビタミンC成分市場2024年11月〜2025年11月購買金額シェア）を獲得している。

「ナノブライトC」は、ビタミンCを効率的に吸収できるよう体内への届け方にこだわり、DHCで初めて“超吸収リポソーム”を採用したビューティサプリメント。ヒトの細胞よりも小さな30ナノサイズレベルの“超吸収リポソーム”に内包した＜極小リポソームC＞と＜ピュアビタミンC＞をブレンドし1000mg（1日摂取目安量あたり）配合。アプローチの異なるビタミンCをダイレクト（水なしで直接摂取可能なこと）に届ける。さらに6種のブライトニングサポート成分をプラスし、内側からのケアを通じて、ピュアでクリアな美しさへ導く。

［小売価格］

30日分：3672円

14日分：1998円

（すべて税込）

［発売日］

30日分：2月4日（水）

14日分：4月6日（月）

ディーエイチシー＝https://top.dhc.co.jp