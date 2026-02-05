猪塚健太“省吾”、勤務先で片山萌美“綾香”との行為ねだる 本人も反応「5連チョロ達成！」『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第5話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※4日放送は深1：10〜）の第5話が4日深夜に放送され、猪塚健太が演じる省吾が片山萌美が役を担う綾香に行為を求める描写が描かれ、本人もSNSで反応した。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「5連チョロ」…ベッドに横たわる猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第5話では、省吾が再び勤務先で綾香との行為を求める描写が描かれた。
これに猪塚本人も自身のXで反応。「チョロ吾、5連チョロ達成！」とつづり、「ここからまだまだ加速します」と今後の展開に含みを持たせた。
