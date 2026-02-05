しまむら×チロルチョコのコラボ商品が予約販売中 3種の定番品模したインテリア、バッグなど
ファッションセンターしまむらの公式Xが4日、同日よりオンラインストアで予約販売が開始された「チロルチョコ」とのコラボアイテムを紹介した。
【写真】「コーヒーヌガー」「ミルク」「ビス」の包み紙を模した全9種のアイテム
商品は、チロルチョコの定番商品「コーヒーヌガー」「ミルク」「ビス」の包装紙をそれぞれモチーフにした、収納ボックス、シートクッション、コンテナボックス、ショッピングバッグ、ポーチ、リュック型ポーチ、パッカブルトートバッグ、キルトミニトートバッグ、コインケースの9種。発送は2月下旬〜3月中旬（予定）となる。
SNSでは「めちゃかわいい」「可愛くて予約した」などの声が上がっている。
