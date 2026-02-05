ABC浦川泰幸アナ、ラジオで選挙特番 “ウラのウラまで”トーク予告「テレビでは言わないようなこともどんどん」
ABCラジオは、「第51回衆議院議員選挙」投開票日の8日、午後10時から3時間にわたり選挙特番『ウラのウラまで選挙です』（後10：00〜深1：00）を放送する。
【写真】杉本彩がCA姿、浦川泰幸アナと機内サービス
メインパーソナリティーは昨夏の参院選に続き、浦川泰幸アナウンサー。前回の選挙特番でもタッグを組んだ法学者・谷口真由美氏とともに、衆院選の開票結果を深堀りする。
大阪では、衆院選だけでなく、大阪都知事選、大阪市長選のW選挙も実施される。ラジオだからこその視点で、複雑に絡み合う国政と大阪の現状をウラのウラまで読み解く。
■浦川泰幸アナウンサー コメント
これまでになかった枠組みの衆議院選挙。開票状況をリアルタイムでお伝えするのはもちろん、北海道から沖縄まで全国の注目選挙区の情勢や、これから政治状況がどう変わるのかを、東京・党本部からの中継も交えながらお伝えしていきます。
夜10時の時間帯はテレビでも開票速報を放送している時間帯ですが、テレビでは言わないようなこともどんどんお伝えしますので、よかったら『ウラのウラまで選挙です』をお聴きください。
