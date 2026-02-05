桜井日奈子・谷まりあ・FRUITS ZIPPER櫻井優衣、三者三様“美の競演” 「Beauty of the year」授賞
ビューティートレンドを象徴する著名人を表彰する『Beauty of the year 2026』発表会が5日、都内で行われ、ヘア部門に俳優・桜井日奈子、アイ部門にタレント・谷まりあ。ネイル部門にFRUITS ZIPPER・櫻井優衣が登壇。三者三様の“美の競演”で会場を魅了した。
【写真】めっちゃレア…！デコルテ輝く黒ドレスで登場した櫻井優衣
桜井は「このような素敵な賞をいただけてうれしく思っています。事務所に所属してから表彰していただくことが初めてで、とても緊張しています」と喜びのコメント。「10年くらい髪の毛が長くて、メディアの前に立つときはサラサラロングヘアでというのが私っぽいのかなと思っています」と笑顔を浮かべた。
谷は「このような素敵な賞をいただけて、とても光栄に思います。普段はマスクをしていても目元で結構気づいてもらえることが多いんです。なので、自分でも目が特徴的なのかなとか、チャームポイントなのかなと思っているので、アイ部門で受賞させていただけて、本当にうれしいです」とにっこり。
櫻井は「このような賞をいただけて本当に光栄に思います。ネイルの資格を取ったりとか、アルバイトを選ぶときにネイル可能なところを選んだりしていたので、私のネイル愛が届いたのかなと思ってうれしいです！」と声を弾ませていた。
なお、多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰する『NAILIE AWARD 2025』授賞式も同時開催。「アイテム部門」の発表では、プレゼンターとしてCANDY TUNE（村川緋杏、福山梨乃、南なつ、立花琴未、桐原美月）が登場した。
