¡¡5Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ÎÇä¤ê¤¬Á´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ395±ß01Á¬°Â¤Î5Ëü3898±ß35Á¬¡£TOPIX¤Ï3.91¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3651.67¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬È¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤ï¤ì¤ëÌÃÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£