女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が5日、「劇的瞬間」エピソードを明かした。

日本時間7日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）を盛り上げようと、都内イベントに出席した後、報道陣の取材に応じた。

イベント後、会場近くに設置されたスケルトンやスノーボードなど冬季五輪競技の劇的瞬間を疑似体験できるコーナーを回った。

自身の「劇的瞬間」について聞かれた本田はこう応えた。

「妹がこの春で高校を卒業するんですよ。多分、1人暮らしが始まると思うんですけど、私は1人なので、『2人で住みませんか』って（妹に）提案をして断られたことですかね」

共同生活を断ったのは、3歳下の妹紗来（18）。大ショックを受けた姉の望結はこう理由を語った。

「私がすごい貴重面で物の位置だと決めている派で、妹は自由なタイプなので、『一緒に住むとちょっと望結に怒られそうだ』と言われていて…」

妹にラブコールをバッサリと切られた「劇的瞬間」。一連の出来事を苦笑いで振り返った望結は「これをいっぱい（SNSで）拡散して、妹に届くようにお願いします」と懇願した。